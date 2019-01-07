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Патриарх Кирилл назвал новую украинскую церковь политзаказом

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отсутствие реакции Запада на действия украинских властей в отношении церкви говорит о том, что «новая церковь» на Украине является политическим заказом.

По его словам, то, что президент Украины Пётр Порошенко возглавляет церковный собор, публично вмешивается в жизнь церкви, полностью противоречит заявлениям страны о том, что она придерживается европейских ценностей.

«Вот можете себе представить, если бы президент РФ Владимир Владимирович Путин председательствовал бы на церковном соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть избран, если бы он потом представлял вновь избранного патриарха от общественности? Трудно себе представить», — сказал Кирилл.

Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» поздравил верующих с праздником Рождества Христова и призвал не отказываться от подарков и застолий.


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