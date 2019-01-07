Кирилл назвал новую церковь на Украине союзом раскольников

https://news.ru/storage/news/dce61145e5e3c607fcb23ae8909b49b9/18276b22-bced-4047-adc2-8836fb32c6ed_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал новую церковь на Украине объединением двух групп раскольников. Кроме того, он осудил вмешательство государственной власти в религиозные дела.

«По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились», — сказал патриарх в эфире телеканала «Россия 1».

Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием, по его словам, остаётся «благодатным, духовным организмом» в стране.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле, возле резиденции Вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».