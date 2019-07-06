https://static.news.ru/photo/8b628a40-9fdf-11e9-98c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Возможности для профессионального развития людей в России безграничны. С таким утверждением на форуме «Территория смыслов» выступил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

По его мнению, для самореализации вовсе не обязательно уезжать за рубеж.

Я абсолютно убеждён, что для человека, который говорит на русском языке, вырос на постсоветском пространстве <...> ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как это будет в России, — цитирует Кириенко ТАСС .

Политик также подверг сомнению данные одного из социологических опросов «Левада-центра», согласно которым каждый шестой россиянин хотели бы эмигрировать. По словам Кириенко, он «не сильно» доверяет результатам исследования, так как его авторы «часто очень заинтересованы в ярком политическом эффекте».

В России есть большое количество социологических служб, и оценки у всех разные, подчеркнул первый замглавы Администрации президента.

Он также заверил, что сейчас «огромное количество молодых учёных», наоборот возвращаются в Россию. Они, уверен политик, понимают, что «возможности для творчества и самореализации несопоставимы».

Данные соцопроса, утверждавшего о стремлении россиян попытать счастья за границей, как писал News.ru, «Левада-центр» обнародовал в феврале. Тогда о желании уехать из страны заявили 17% опрошенных россиян. Более 40% из них — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.