https://static.news.ru/photo/3b005a7c-9da6-11e9-bd18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пожилым людям, решившим завести собаку, не следует выбирать питомцев из числа представителей крупных пород, поскольку они требуют серьёзных физических нагрузок при уходе. Такой совет дал глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, людям в возрасте больше подойдут собаки декоративных пород. Они неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию.

К данной группе, в частности, относятся померанский или малый шпиц, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон и ряд других пород, рассказал специалист АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что собак держат дома около 30% россиян. Самой популярной в РФ породой сегодня является немецкий шпиц. В тройку лидеров также входят чихуахуа и йоркширский терьер.