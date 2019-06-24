https://static.news.ru/photo/d0297b30-9688-11e9-a2cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian.

В связи с этим Красногорский суд закрыл дело.

В результате переговоров стороны пришли к решению, что Баженов не выплатит компании миллион рублей и не удалит свои ролики.

Нас сегодняшнее решение полностью устраивает, поскольку по существу не предусматривает ни удаления спорного обзора, ни выплаты господином Баженовым каких-либо компенсаций, — цитирует адвоката Баженова Сергей Панченко Life.ru .

Kinodanz подала иск на него после выхода 3 июня обзора фильма «За гранью реальности». Кроме миллиона рублей корпорация требовала от BadComedian удалить видеоматериал из-за якобы нарушения авторских прав. Сам блогер называл иск абсурдным.

Как ранее писал News.ru, Баженов и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Об этом заявил адвокат комментатора Сергей Панченко.