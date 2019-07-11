Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кино-телецентр творческого объединения «Красная Звезда» (входит в медиахолдинг Минобороны) построят в московском районе Сокольники. Объект расположится между Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы по итогам публичных слушаний.

На участке ориентировочной площадью 14,58 га планируется строительство кино-телецентра ОАО «Творческое объединение «Красная Звезда» и реконструкция существующего административного здания, — цитирует «Интерфакс» председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасию Пятову.

Она отметила, что суммарная поэтажная площадь обоих объектов в габаритах наружных стен составит 75,5 тыс. кв. м. В рамках проекта планируется открыть порядка 1,6 тыс. рабочих мест.

Ранее News.ru писал, что Минобороны планирует создать собственную киностудию на территории парка «Патриот».

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