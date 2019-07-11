https://static.news.ru/photo/b50d865a-a3cd-11e9-b8ae-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Кино-телецентр творческого объединения «Красная Звезда» (входит в медиахолдинг Минобороны) построят в московском районе Сокольники. Объект расположится между Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы по итогам публичных слушаний.
На участке ориентировочной площадью 14,58 га планируется строительство кино-телецентра ОАО «Творческое объединение «Красная Звезда» и реконструкция существующего административного здания, — цитирует «Интерфакс» председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасию Пятову.
Она отметила, что суммарная поэтажная площадь обоих объектов в габаритах наружных стен составит 75,5 тыс. кв. м. В рамках проекта планируется открыть порядка 1,6 тыс. рабочих мест.