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Правительство РФ выделит дополнительно 2,3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области. Об этом заявил Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.

Также деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Это практически 2 млрд 300 млн рублей, — сказал он. Ранее федеральная казна направила...