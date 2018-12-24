Хабаровск может стать городом федерального значения

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Хабаровск хотят сделать городом федерального значения, для чего местные власти обратятся к президенту Владимиру Путину. Основанием является то, что в бывшей столице ДФО находятся все исполнительные органы, отвечающие за повестку дня в регионе, и никто никуда переезжать не собирается.

К тому же планируется расширение некоторых представительств окружных органов, например, штаба, открытие в Хабаровске высшего учебного заведения для подготовки следователей СК.

«Будем совместно разрабатывать программу и выходить на федеральный центр с просьбой предоставить Хабаровску статус города федерального значения», — цитирует губернатора Сергея Фургала ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что с 13 декабря столицей Дальневосточного федерального округа стал город Владивосток. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.