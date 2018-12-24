Хабаровск может стать городом федерального значения

Хабаровск хотят сделать городом федерального значения, для чего местные власти обратятся к президенту Владимиру Путину. Основанием является то, что в бывшей столице ДФО находятся все исполнительные органы, отвечающие за повестку дня в регионе, и никто никуда переезжать не собирается.
К тому же планируется расширение некоторых представительств окружных органов, например, штаба, открытие в Хабаровске высшего учебного заведения для подготовки следователей СК.
«Будем совместно разрабатывать программу и выходить на федеральный центр с просьбой предоставить Хабаровску статус города федерального значения», — цитирует губернатора Сергея Фургала ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что с 13 декабря столицей Дальневосточного федерального округа стал город Владивосток. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.