Кержаков заявил в полицию о подготовке покушения на него

https://news.ru/storage/news/e5c44f9926fee2bf63a90b5826c095c6/ff044c8c-aae5-41a8-b6e2-fe09a05b2d2c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Кержаков

Бывший футболист Александр Кержаков заявил в полицию, что его экс-супруга Милана Тюльпанова готовит на него покушение. Бывший игрок «Зенита» опасается за своё здоровье.

«У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — сообщил Кержаков «Фонтанке».

Тюльпанова в своём Twitter сообщила, что её бывший супруг обратился в полицию 26 декабря и обвинил её в подготовке заказного убийства.

«Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — поделилась Тюльпанова.

Молодые люди оспаривают право воспитывать сына, которому полтора года.

Ранее News.ru писал, что Александр Кержаков получил запрет на выезд за границу из-за обращения его бывшей супруги в суд. Среди причин отказа в выезде значится долг футболиста в пять тысяч рублей, а также то, что он не исполнил решение суда о передаче ребёнка его бывшей супруге на воспитание. Адвокат футболиста считает данное решение незаконным. Он и его подзащитный намерены обжаловать решение суда в ближайшее время.