Кержаков заявил в полицию о подготовке покушения на него

Бывший футболист Александр Кержаков заявил в полицию, что его экс-супруга Милана Тюльпанова готовит на него покушение. Бывший игрок «Зенита» опасается за своё здоровье.
«У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — сообщил Кержаков «Фонтанке».
Тюльпанова в своём Twitter сообщила, что её бывший супруг обратился в полицию 26 декабря и обвинил её в подготовке заказного убийства.
«Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — поделилась Тюльпанова.
Молодые люди оспаривают право воспитывать сына, которому полтора года.
Ранее News.ru писал, что Александр Кержаков получил запрет на выезд за границу из-за обращения его бывшей супруги в суд. Среди причин отказа в выезде значится долг футболиста в пять тысяч рублей, а также то, что он не исполнил решение суда о передаче ребёнка его бывшей супруге на воспитание. Адвокат футболиста считает данное решение незаконным. Он и его подзащитный намерены обжаловать решение суда в ближайшее время.