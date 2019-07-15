https://static.news.ru/photo/bd8e300c-a6ef-11e9-a0b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты портала «Мир квартир» провели исследование рынка частных домов в России. Данные за первое полугодие 2019 года указывают на незначительный рост цены этого вида недвижимости — на 1,2%.

Средняя стоимость домовладения по стране составила около 4,8 млн рублей. Наиболее доступным жильё оказалось в Кемеровской области и Еврейской автономной области. Следом за ними идут Курганская область, Республика Алтай и Чувашия.

Во всех этих регионах цены на дома почти в 10 раз ниже, чем у находящихся на последних местах Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. В столице частный дом обойдётся покупателю в среднем в 17,593 млн рублей. В области этот показатель составляет 15,244 млн, а в Северной столице — 14,532 млн, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что стоимость квадратного метра в новых многоэтажных домах по всей России выросла в среднем на 11% и составила почти 70 тыс. рублей. Это связано с переходом на проектное финансирование долевого строительства.