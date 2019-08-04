https://static.news.ru/photo/7bb55558-b75b-11e9-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около 60% россиян выезжают на дачные участки, чтобы устраивать пикники и отдыхать.

Такие данные содержатся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованном на сайте ВЦИОМа .

Тренд восприятия дачи как места отдыха усилился с 2005 года почти вдвое. 14 лет назад только на отдых на дачные участки ездили 32% респондентов, сообщили социологи.

В 90-е годы для многих горожан дачи стали «спасательным кругом», позволявшим как-то разнообразить скудный продовольственный набор. И инерция эта сохранялась достаточно длительное время, — пояснил директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

В качестве подсобного хозяйства, с помощью которого можно получить дополнительный доход, сейчас дачу воспринимают только треть сограждан (32%). В 2005 году число опрошенных, разделяющих подобное отношение, было на уровне 60%.

Социологи объясняют это тем, что характер использования дач всегда был чутким инструментом диагностики социального самочувствия.

Так, 14% респондентов выезжают летом на дачу около трёх–четырёх раз в неделю. 11% россиян проводят время на своих участках несколько раз в месяц. И только 8% опрошенных живут на даче всё лето.

При этом 21% участников опроса бывают на дачных участках не чаще четырёх раз за весь летний период.

Эксперты ВЦИОМа отметили, что только 5% россиян приезжают на дачу каждый день. Всего 2% живут на дачных участках круглый год. 20% респондентов и вовсе не имеют дачи.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 10 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал о том, что россияне рассказали ВЦИОМу о своих проблемах с жильём. Протечки в трубах, перепады напряжения, пожары, ограбления и всевозможные другие неприятности, которые приводили к повреждению жилья или утере имущества, происходили с каждым третьим жителем России, сообщили социологи.