https://static.news.ru/photo/16bd6c0c-b9b4-11e9-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый второй россиянин (53%) сегодня практикует чтение книг. Каждый из них за последние три месяца прочёл в среднем пять книг, следует из данных ВЦИОМа.

Однако как следует из опроса, покупка книг у россиян более распространена, чем их чтение. Так, 88% опрошенных когда-либо покупали книги, 50% респондентов делали покупку не более года назад.

Что касается жанров, то 30% россиян предпочитают книги по истории, биографии, 28% покупают литературу для детей, 22% любят детективы, 21% — фантастику и 20% читают русскую и зарубежную классику.

Как ранее писал News.ru, министр культуры России Владимир Мединский подарил копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году, режиссёру Квентину Тарантино.