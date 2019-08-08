Каждый второй россиянин (53%) сегодня практикует чтение книг. Каждый из них за последние три месяца прочёл в среднем пять книг, следует из данных ВЦИОМа.
Однако как следует из опроса, покупка книг у россиян более распространена, чем их чтение. Так, 88% опрошенных когда-либо покупали книги, 50% респондентов делали покупку не более года назад.
Что касается жанров, то 30% россиян предпочитают книги по истории, биографии, 28% покупают литературу для детей, 22% любят детективы, 21% — фантастику и 20% читают русскую и зарубежную классику.
Как ранее писал News.ru, министр культуры России Владимир Мединский подарил копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году, режиссёру Квентину Тарантино.