https://static.news.ru/photo/c5d77ce2-90f0-11e9-8b14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Каждый пятый житель России продолжает вести трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Согласно докладу Минтруда об итогах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за прошлый год, на 1 января текущего года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают — 9 669 711 человек.

В ведомстве уточнили, что доля пенсионеров, которые обратились за помощью в поиске работы в службы занятости, составляет 4,2%. Выше всего этот показатель в Санкт-Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях.

Удельный вес пожилых россиян, устроившихся на работу после обращения к специалистам, достиг 52,2% по России, что на 3,8% меньше, чем в 2017 году, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что большинство жителей России одобрило желание подростков приступить к работе до совершеннолетия. По данным социологов, 74% опрошенных признались, что начали зарабатывать свои первые деньги до 18 лет. Чаще всего такое решение принимали мужчины — 86% респондентов.