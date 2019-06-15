https://static.news.ru/photo/24a12dac-8eb4-11e9-bc91-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга. Согласно их исследованию, каждый пятый человек с такими украшениями на теле имеет проблемы со здоровьем.

В эксперименте приняли участие более двух тысяч человек. Проводила его благотворительная организация «Королевское общество здравоохранения», сообщает газета The Daily Telegraph.

В итоге около 18% опрошенных в течение последующих пяти лет испытывали проблемы. Причём наиболее распространёнными последствиями татуировки или пирсинга стали различные ожоги или отёки.

В связи с этим эксперты рекомендуют ввести обязательное получение лицензий на оказание подобных услуг. Это позволит минимизировать риски, связанные со здоровьем.

Ранее News.ru писал, что в Ашхабаде начались преследования тату-салонов, полиция стала задерживать и допрашивать людей с наколками для выявления тату-мастеров. Запрет на эту деятельность стоит в ряду борьбы с модными стрижками, бородами и модными бородками, с окрашиванием волос и так далее.