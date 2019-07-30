https://static.news.ru/photo/261dda5a-b375-11e9-b0c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Каждая восьмая шоколадная конфета в России сделана на московских заводах, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям города Владимир Ефимов во время запуска высокоавтоматизированной технологической линии по переработке какао-бобов на фабрике «Рот Фронт».

По его словам, Москва является одним из крупнейших производителей кондитерской продукции в РФ. Так, объём отгруженных в столице хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за период январь–май текущего года составил 19,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, доля города составляет 8,1% от общего объёма отгруженных по всей стране кондитерских изделий за пять месяцев 2019 года.

На долю столицы приходится 19,6% от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий в 2018 году, — рассказал Ефимов.

Он отметил и активное развитие столичной кондитерской отрасли за счёт запуска новых линий производства и строительства фабрик. Также благодаря этому создаются дополнительные рабочие места, передаёт РИА Новости .

Ранее, используя данные Росстата, News.ru проследил динамику цен на популярные сладости у россиян с лета 2014 года. В «сладкую корзину» вошли шоколад, печенье, кексы, пряники, зефир, пастила, карамель, варенье и повидло.