https://static.news.ru/photo/b11c443a-93e9-11e9-8ce4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sony Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможность бесплатно пообедать или поужинать является главной причиной согласия пойти на свидание примерно для каждой третьей девушки. К такому выводу пришли учёные из университета города Азуса (США).

По словам социолога Брайана Коллиссона, чаще всего так себя ведут девушки, которые страдают от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Результаты своего исследования учёные опубликовали в журнале SPPS .

Коллиссон отмечает, что для эксперимента набрали 800 девушек-добровольцев, посещавших социальные сети. Первое же наблюдение показало, что четверть участниц хотя бы раз поступала подобным образом. Учёные повторили опрос с другой группой девушек. Доля любительниц бесплатно поужинать оказалась ещё выше, достигнув отметки в 33%.

Благодаря эксперименту социологи открыли другую закономерность. Оказалось, что девушки, часто использующие подобный «приём», обладают некоторым набором негативных черт характера, которые психологи называют «тёмной триадой». Их носители, как правило, умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии.

Ранее News.ru сообщал, что практикующие БДСМ люди не только лучше остальных приспосабливаются к окружающей среде, но и более удовлетворены своей жизнью, в том числе сексуальной. Эти выводы содержатся в исследовании итальянских психологов. Такие результаты не говорят о сильном психическом здоровье этих личностей, парируют психоаналитики. Однако люди, практикующие БДСМ в той или иной форме, обладают более крепким психическим здоровьем, чем люди в общей популяции.