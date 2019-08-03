https://static.news.ru/photo/5319ec1a-b5e1-11e9-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 300 участников программы реновации Москвы планируют переселиться в жильё с большим количеством комнат. Большинство из них намерены использовать для увеличения площади собственные средства, а каждая пятая семья — воспользоваться ипотечными кредитами, сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

По данным властей, Московский фонд реновации уже оформил 333 из 379 поступивших договоров. Среди популярных причин расширения жилья — желание родственников разъехаться или получить отдельные комнаты.

В департаменте напомнили, что участникам программы предоставляется скидка 10% на покупку жилья. При этом цены на квартиры в новостройках выше, чем в расселённых домах, примерно на 30%. Благодаря этому жители, докупившие площади, получат актив, который можно будет продать дороже или разменять, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют расселить в рамках программы реновации 24 дома в Марьиной роще, в которых проживают четыре тысячи человек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.