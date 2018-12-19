Казанские туристы вернулись домой из Китая через Москву

https://news.ru/storage/news/f4da1aff1de77ba23eb765a0036550c6/370fc4f9-1fb1-42ad-b48a-d0ef99767618_850.jpg Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Вторая группа туристов из Татарстана, застрявших на китайском острове Хайнань из-за проблем в расчётах туроператора с авиакомпанией, вернулась в Казань из Москвы. Самолёт авиакомпании AZUR Аir с 343 российскими туристами вылетел из китайского города Санья утром во вторник, 18 декабря.

На борту, по предварительным данным, находились 174 жителя Татарстана. Они прибыли в столицу республики во вторник поздно вечером уже из Москвы, рассказал пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин, сообщает РИА Новости.

Жителей Татарстана из аэропорта Внуково доставил специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Он был организован по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Первая группа туристов с острова Хайнань (373 человека) вернулась в Казань 11 декабря рейсом авиакомпании «ИрАэро». В числе пассажиров тогда были жители Татарстана, Кировской области и Марий Эл.

Ранее News.ru сообщал, что власти провинции Хайнань после инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать эту сферу. Они собираются откорректировать условия допуска на рынок Хайнаня, усилив проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков.