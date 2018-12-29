Кавер на песню «Кабы не было зимы» выложили в Интернет

https://news.ru/storage/news/f5c5664f116ee81e639c678764259de8/c35298c2-e5e3-40f2-959d-1c6ba867582a_850.jpg Скриншот vk.com/soyuzmultfilm

Официальная группа «Союзмультфильма» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала кавер на песню «Кабы не было зимы». Его исполняют Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.

Клип смонтирован из кадров документальной съёмки работы над мультсериалом и специально отрисованной анимации.

Ранее News.ru писал о том, что новогодняя серия «Возвращение в Простоквашино» появилась на YouTube-канале киностудии. В новом эпизоде герои в преддверии праздника столкнутся с отсутствием снега в канун Нового года. Вера Павловна — сестра Дяди Фёдора — опечалена этим, и герои мультфильма делают всё для создания праздничного настроения.