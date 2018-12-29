USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,898.42 $
МОСКВА-8°C19:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кавер на песню «Кабы не было зимы» выложили в Интернет

Скриншот vk.com/soyuzmultfilm

общество [ версия для печати ]

Официальная группа «Союзмультфильма» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала кавер на песню «Кабы не было зимы». Его исполняют Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.

Клип смонтирован из кадров документальной съёмки работы над мультсериалом и специально отрисованной анимации.

Ранее News.ru писал о том, что новогодняя серия «Возвращение в Простоквашино» появилась на YouTube-канале киностудии. В новом эпизоде герои в преддверии праздника столкнутся с отсутствием снега в канун Нового года. Вера Павловна — сестра Дяди Фёдора — опечалена этим, и герои мультфильма делают всё для создания праздничного настроения.


#Простоквашино
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
культура 19:22, 25 декабря 2018
«Союзмультфильм» планирует создать сериал про Чиполлино
культура 21:40, 21 декабря 2018
Персонажи «Союзмультфильма» начнут защищать животных
культура 21:35, 11 сентября 2018
«Союзмультфильм» посвятил Успенскому новую картину
Лента новостей
общество 19:34
Дефицит онкологов в России приблизился к двум тысячам
общество 19:27
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в январе
новый год 19:26
Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать вчерашние салаты
в мире 19:02
«Жёлтые жилеты» собрались у здания французского телеканала
в мире 18:59
Создателя CRISPR-детей держат под охраной в Китае
Другие новости
общество 19:34
Дефицит онкологов в России приблизился к двум тысячам
общество 19:27
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в январе
новый год 19:26
Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать вчерашние салаты
новый год 18:59
Новогодний транспорт запустили в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top