Каток «Гигант» в «Сокольниках» закрыли из-за снегопада

https://news.ru/storage/news/b763913d6864f14b95cd0748eae20e62/67f908e1-570f-46ee-b229-e3e07e7218c4_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Каток «Гигант» в московском парке «Сокольники» закрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«Мы просим гостей парков быть внимательными и осторожными. Об изменениях работы катков и парков, связанных с неблагоприятными погодными условиями, просим узнавать на их сайтах и официальных страницах в соцсетях», — говорится в сообщении.

Как ранее писал News.ru, высота снежного покрова в Москве выросла на 3−5 см. Самые сильные осадки сейчас отмечаются в ТиНАО. Также заметает восток Москвы и Подмосковья, сказано на портале «Метеоновости».