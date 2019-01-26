Каток «Гигант» в «Сокольниках» закрыли из-за снегопада

Каток «Гигант» в московском парке «Сокольники» закрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
«Мы просим гостей парков быть внимательными и осторожными. Об изменениях работы катков и парков, связанных с неблагоприятными погодными условиями, просим узнавать на их сайтах и официальных страницах в соцсетях», — говорится в сообщении.
Как ранее писал News.ru, высота снежного покрова в Москве выросла на 3−5 см. Самые сильные осадки сейчас отмечаются в ТиНАО. Также заметает восток Москвы и Подмосковья, сказано на портале «Метеоновости».