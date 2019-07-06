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Оформленная в стиле Московского зоопарка транспортная карта с изображением большой панды выпущена ограниченным тиражом в 10 тысяч штук.

Выпуск эксклюзивных проездных, которые начали продавать на станциях Кольцевой линии и внутри кольца, приурочен к приезду в столицу бамбуковых медведей Диндин и Жуи. Наличие такой карты позволяет пройти на территорию Московского зоопарка без очереди, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, британские СМИ опубликовали видео, снятое в Московском зоопарке. На записи видно, как сотрудница отбивается от белого медведя, зашедшего в вольер во время уборки, совком и веником.