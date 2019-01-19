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Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Число участников программы лояльности карты «Тройка» «Город» превысило 200 тысяч человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в общей сложности пользователи «Города» совершили покупок на более чем 730 млн рублей.

Он напомнил, что проект стартовал летом прошлого года. Благодаря ему владельцы «Троек» могут получить бонусы и скидки в ресторанах, метро, аптеках и магазинах.

Ранее News.ru писал, что жительница Москвы вживила чип от проездной карты «Тройка» в ноготь, чтобы не потерять билет. Она сделала в салоне маникюр с бесконтактной оплатой проезда. Эксперимент, впрочем, носит временный характер: платёжное средство придётся изъять после того, как ногти отрастут.


#москва #тройка #КАРТА #собянин #скидки
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