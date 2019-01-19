Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность

https://news.ru/storage/news/97ab1f4225dfce0d72ffd5afe1ca46c6/b3e1b47d-86a5-4c3f-bbb4-4fd28a8f3108_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Число участников программы лояльности карты «Тройка» «Город» превысило 200 тысяч человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в общей сложности пользователи «Города» совершили покупок на более чем 730 млн рублей.

Он напомнил, что проект стартовал летом прошлого года. Благодаря ему владельцы «Троек» могут получить бонусы и скидки в ресторанах, метро, аптеках и магазинах.

"Город" - программа лояльности карты #Тройка работает с июня прошлого года. Владельцы карты получают бонусы и скидки в кафе, аптеках, магазинах и даже в #мосметро. Количество пользователей превысило 200 тысяч, а общая сумма покупок с Тройкой у партнеров - больше 730 млн рублей. pic.twitter.com/0y1Wmcy0Kt — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что жительница Москвы вживила чип от проездной карты «Тройка» в ноготь, чтобы не потерять билет. Она сделала в салоне маникюр с бесконтактной оплатой проезда. Эксперимент, впрочем, носит временный характер: платёжное средство придётся изъять после того, как ногти отрастут.