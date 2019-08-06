https://static.news.ru/photo/186bc0b2-b838-11e9-a16d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каршеринговые компании начали тестировать систему слежения за водителями для вычисления нарушителей. Будет считываться информация с датчиков на руле, тормозах, а также то, как резко человек тормозит, ускоряется и поворачивает.

Превышение скорости может быть необходимостью при совершении манёвра. Поэтому в систему заложено время «для манёвра», но оно ограничено несколькими секундами, — передаёт слова руководителя пресс-службы сервиса каршеринга Алёны Балакиревой « Москва 24 ».

Она подчеркнула, что в настоящее время в автоматическом режиме отслеживается агрессивная езда и превышение скорости.

Однако, по мнению экспертов, понятие «агрессивная езда» слишком размытое.

Как ранее писал News.ru, «Яндекс.Такси» нашёл партнёра по внедрению системы мониторинга усталости водителей. Сервис начнёт сотрудничать с компанией VisionLabs, занимающейся разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания и анализа лиц.