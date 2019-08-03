https://static.news.ru/photo/96628992-b5ea-11e9-8093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские каршеринги «YouDrive» и «МатрёшCar» приняли решение о закрытии зоны завершения аренды внутри Садового кольца.

Ещё два оператора — «Делимобиль» и «Карусель» — предупредили своих клиентов о возможном ограничении парковочных мест.

Друзья, просим вас воздержаться от поездок в центр. Сейчас там неспокойно, ГКУ АМПП предупреждает о проблемах с проездом и парковкой, и мы закрываем зону завершения аренды, — отмечается в сообщении «МатрёшCar».

Согласно заявлению «Делимобиля», данная ситуация связана с проведением в центре столицы «несанкционированных публичных акций».

Ранее News.ru писал, что участников несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму попросили бережнее относиться к росгвардейцам. Шествие проходит в районе Садового кольца. Наибольшее количество людей находится на Пушкинской и Трубной площадях.