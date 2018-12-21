Каршеринг предложил таксовать на своих машинах

https://news.ru/storage/news/1128d7bcbe8e2ff9b783750feadb5a50/20e75917-482f-4bce-9e2b-4e6e30caa2c5_850.jpg YouDrive/vk.com

Компания YouDrive, предоставляющая автомобили на короткое время, предложила пользователям возможность работать на арендованных автомобилях таксистами. Для этого клиентам нужно будет составить договор на определённое время (от 4 до 12 часов).

Фирма пообещала, что поможет будущим работникам в регистрации в агрегаторах, прохождении медосмотра и составлении путевого листа, сообщается на сайте. В качестве машин для аренды предлагаются BMW 218i Active Tourer.

Они оборудованы всеми необходимыми для такси элементами и имеют жёлтые номера.

Ранее News.ru писал о популярности каршеринга. В настоящее время в Москве действуют 15 операторов, работающих по такой системе. Их автопарк состоит из 13 тыс. машин. Они предоставляют большую опцию услуг и гибкую тарифную политику.