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Каршеринг предложил таксовать на своих машинах

YouDrive/vk.com

общество [ версия для печати ]

Компания YouDrive, предоставляющая автомобили на короткое время, предложила пользователям возможность работать на арендованных автомобилях таксистами. Для этого клиентам нужно будет составить договор на определённое время (от 4 до 12 часов).

Фирма пообещала, что поможет будущим работникам в регистрации в агрегаторах, прохождении медосмотра и составлении путевого листа, сообщается на сайте. В качестве машин для аренды предлагаются BMW 218i Active Tourer.

Они оборудованы всеми необходимыми для такси элементами и имеют жёлтые номера.

Ранее News.ru писал о популярности каршеринга. В настоящее время в Москве действуют 15 операторов, работающих по такой системе. Их автопарк состоит из 13 тыс. машин. Они предоставляют большую опцию услуг и гибкую тарифную политику.


#такси #каршеринг
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