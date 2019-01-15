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Карикатурист изобразил глав Уфы и Казани

Камиль Бузыкаев vk.com/whitecamel

Камиль Бузыкаев

общество [ версия для печати ]

Известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев посвятил сатирический рисунок поручению врио главы республики Радия Хабирова мэру Уфы Ульфату Мустафину. Политик призвал чиновника украсить город к Новому году лучше, чем Казань.

Хабиров попросил Мустафина «удивить» власти региона на следующих новогодних праздниках так, чтобы казанский мэр Ильсур Метшин «рыдал где-то в районе 5−10 января».

Бузыкаев в своей работе изобразил Мустафина, который догоняет плачущего Метшина 31 декабря 2019 года, сообщает «Реальное время».

Ранее News.ru писал, что председатель башкирского правительства Рустэм Марданов покинул должность. Об этом сообщил Хабиров. Он уточнил, что после отставки чиновник начнёт работать в банковской системе.


#мэр #Уфа #Казань #карикатура
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