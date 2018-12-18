USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кандидатам в мэры Челябинска устроят конкурсный отбор

Sergei Zaitsev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Городская дума Челябинска определилась со сроками проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать с 20 декабря 2018 года до 15 января 2019-го.

Сам конкурс состоится 22 февраля. Комиссия отберёт не менее двух кандидатов на должность мэра.

В комиссию войдут восемь человек. Половину группы составят представители гордумы во главе с председателем Станиславом Мошаровым, еще четверых назначит губернатор региона Борис Дубровский.

В ходе конкурса претенденты на должность мэра должны будут пройти собеседование и представить свою программу социально-экономического развития Челябинска, сообщает РИА Новости.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы города является Владимир Елистратов. Как ранее писал News.ru, он сменил на этом посту Евгения Тефтелева, подавшего в отставку в ноябре в связи с переходом в правительство региона.


#Челябинск #конкурс #выборымэра
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
Ранее он был фигурантом «Панамского досье»
общество 15:33, 11 декабря 2018
Челябинского губернатора подозревают в махинациях
Ранее он был фигурантом «Панамского досье»
политика 18:06, 15 ноября 2018
Назван преемник Тефтелева на посту мэра Челябинска
политика 16:01, 15 ноября 2018
Глава Челябинска подал в отставку
Лента новостей
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
Другие новости
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top