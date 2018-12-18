Кандидатам в мэры Челябинска устроят конкурсный отбор

https://news.ru/storage/news/ecb23755881c26630058032a8784390d/163036bd-1266-4eb3-878d-875a0d8591ea_850.jpg Sergei Zaitsev/Global Look Press

Городская дума Челябинска определилась со сроками проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать с 20 декабря 2018 года до 15 января 2019-го.

Сам конкурс состоится 22 февраля. Комиссия отберёт не менее двух кандидатов на должность мэра.

В комиссию войдут восемь человек. Половину группы составят представители гордумы во главе с председателем Станиславом Мошаровым, еще четверых назначит губернатор региона Борис Дубровский.

В ходе конкурса претенденты на должность мэра должны будут пройти собеседование и представить свою программу социально-экономического развития Челябинска, сообщает РИА Новости.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы города является Владимир Елистратов. Как ранее писал News.ru, он сменил на этом посту Евгения Тефтелева, подавшего в отставку в ноябре в связи с переходом в правительство региона.