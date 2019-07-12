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Телеведущая Тина Канделаки осудила россиянок, которые терпят побои от мужей. Заявление генпродюсер «Матч ТВ» сделала по данным опроса, согласно которым большая часть женщин сталкивалась с насилием в семье, и 86% потерпевших при этом продолжили отношения с партнёром.

Каждая женщина должна проявлять нетерпимость к применению силы в свой адрес. Бьет — значит, надо расставаться, а не давать садисту возможность вырасти в полноценного тирана, — приводит URA.RU заявление Канделаки.

Канделаки также призвала правоохранительные органы откликаться на заявления россиянок, которые жалуются на домашнее насилие. Полиция не имеет право прикрываться поговоркой «милые бранятся — только тешатся», отмечает телеведущая.

Ранее News.ru писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €25 тыс. россиянке Валерии Володиной из Ульяновска. Она была вынуждена выехать за пределы РФ из-за преследований бывшего сожителя, оставленных полицией без внимания. €20 тыс. являются компенсацией, €5 тыс. — судебные издержки.