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Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы станет платной

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы с 24 декабря переходит на платный режим работы. Стоимость проезда в будни в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей.

В выходные стоимость проезда подорожает: 500 рублей в одну сторону и 800 рублей туда и обратно. Режим работы московской канатной дороги — ежедневно с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба компании. Оплатить поездку можно картой «Тройка».

Московская канатная дорога заработала 27 ноября, но уже на следующий день остановилась из-за мощной хакерской атаки. Снова запустили фуникулёры только 30 ноября. Владельцы пообещали установить дополнительную защиту на оборудование дороги.

Ранее News.ru сообщал, что директор Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что взломанная вирусом информационная система фуникулёра поставлялась иностранной фирмой и не имела защиты.


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