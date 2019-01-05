Канада запросила консульский доступ к Уилану

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Россия получила запрос Канады о консульском доступе задержанного в Москве гражданина США Пола Уилана, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, данный вопрос будет решён индивидуально с представителем каждой страны, гражданство которых имеет американец, и в соответствии с двусторонними консульскими конвенциями, а также многосторонней Конвенцией о консульских сношениях.

«Подчеркиваю, что Россия, российская сторона не просто строго, а неукоснительно привержена своим обязательствам по этим документам и следует им в полном объёме», — заявил он.

Министр отметил, что вся информация по данному делу будет даваться по мере поступления, передаёт РИА Новости.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Как писал News.ru, ранее брат Уилана подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии. По его словам, их семья «объединяет континенты».