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Камеры зафиксировали миллионы нарушений на дорогах РФ

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения позволили выявить более 100 миллионов случаев на российских дорогах в 2018 году. 84% из них связаны с превышением скорости, сообщили в пресс-службе МВД России.

На основании материалов, «собранных» камерами, было вынесено 106 миллионов постановлений — 82,7% от общего числа.

В настоящее время на дорогах России работают 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных комплексов. В 2018 году их количество выросло на 20% и на 1% соответственно.

Анализ показал, что в местах функционирования комплексов отмечено снижение общего количества происшествий и тяжести их последствий. С помощью автоматизированных систем на автодорогах страны за прошлый год ликвидированы более 1,3 тысячи аварийно опасных участков, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что мобильное приложение для оформления мелких дорожно-транспортных происшествий готовят к запуску в России. Его создают для аварий, которые регистрируют по европротоколу — без участия инспекторов ГИБДД.


#россия #ДТП #дороги #МВД #видеокамера
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