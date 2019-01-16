Камеры зафиксировали миллионы нарушений на дорогах РФ

Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения позволили выявить более 100 миллионов случаев на российских дорогах в 2018 году. 84% из них связаны с превышением скорости, сообщили в пресс-службе МВД России.
На основании материалов, «собранных» камерами, было вынесено 106 миллионов постановлений — 82,7% от общего числа.
В настоящее время на дорогах России работают 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных комплексов. В 2018 году их количество выросло на 20% и на 1% соответственно.
Анализ показал, что в местах функционирования комплексов отмечено снижение общего количества происшествий и тяжести их последствий. С помощью автоматизированных систем на автодорогах страны за прошлый год ликвидированы более 1,3 тысячи аварийно опасных участков, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что мобильное приложение для оформления мелких дорожно-транспортных происшествий готовят к запуску в России. Его создают для аварий, которые регистрируют по европротоколу — без участия инспекторов ГИБДД.