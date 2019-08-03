https://static.news.ru/photo/7528c4a4-b62f-11e9-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), руководитель организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин намерен обратиться к главе государства и в прокуратуру. Правозащитник сообщит им о противоправных действиях силовиков во время разгона протестов 3 августа в Москве.

Мы обобщим наблюдения членов СПЧ, присутствовавших на акции, сделаем короткое выдержанное обращение к прокурору и, наверно, президенту, — цитирует Каляпина « Интерфакс ».

Правозащитник подчеркнул, что стал свидетелем нарушения законодательства правоохранительными органами во время акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.

Сегодня был произвол со стороны младшего состава полиции, Росгвардии. Препятствовали людям двигаться по бульварам, вытесняли их, вырывали из толпы произвольно, задерживали непонятно на каких основаниях. Запрещали вести видеосъёмку, не ссылаясь на нормы закона, — прокомментировал Игорь Каляпин.

В настоящее время правозащитника отпустили из отдела полиции без составления протокола после четырёх часов нахождения в автозаке. Своё задержание он считает незаконным.

Как писал News.ru, ранее Каляпина доставили в ОВД «Марьино». До этого он назвал преступлением действия силовиков в отношении участников протестов в Москве, во время которых задержали самого правозащитника. В этой истории обещал разобраться СПЧ.