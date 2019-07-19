Все четыре энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области работают в нормальном режиме, заявили в государственном концерне «Росэнергоатом».
Последний, второй блок вышел на мощность в 1000 мегаватт в 21:33, сообщается на
Три энергоблока отключились от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве рано утром 18 июля.
Как писал News.ru ранее, отключение трёх энергоблоков Калининской атомной электростанции — штатная функция, которая предусмотрена проектом. Об этом