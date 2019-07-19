https://static.news.ru/photo/a8a7136c-ab2b-11e9-b1f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rosenergoatom.ru

Все четыре энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области работают в нормальном режиме, заявили в государственном концерне «Росэнергоатом».

Последний, второй блок вышел на мощность в 1000 мегаватт в 21:33, сообщается на сайте организации. Теперь работа станции полностью восстановлена, отметили там.

Три энергоблока отключились от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве рано утром 18 июля.