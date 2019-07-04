https://static.news.ru/photo/0696305a-9e6d-11e9-bd62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Повара ресторана японской кухни, после посещения которого отравились 13 человек, оказались больны сальмонеллёзом, сообщили в местном Роспотребнадзоре.

Эксперты взяли пробы с приготовленных блюд и сырых ингредиентов. После анализа они выяснили, что на продуктах находятся патогенные микроорганизмы сальмонеллы, сообщается на сайте ведомства.

Среди работников кафе такие организмы переносили су-шеф и повар.

Также не соблюдались многие нормы, среди которых требования к уходу за помещением, продаже продукции, производственным процессам и личной гигиене сотрудников.

Ранее News.ru писал, что 11 человек были госпитализированы с отравлением после употребления еды из ресторана «Якитория». Всего симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 13 человек.

В настоящий момент заведение не работает. Было заведено административное дело, материалы которого готовятся к передаче в суд.