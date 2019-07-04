Повара ресторана японской кухни, после посещения которого отравились 13 человек, оказались больны сальмонеллёзом, сообщили в местном Роспотребнадзоре.
Эксперты взяли пробы с приготовленных блюд и сырых ингредиентов. После анализа они выяснили, что на продуктах находятся патогенные микроорганизмы сальмонеллы, сообщается на
Среди работников кафе такие организмы переносили су-шеф и повар.
Также не соблюдались многие нормы, среди которых требования к уходу за помещением, продаже продукции, производственным процессам и личной гигиене сотрудников.
Ранее News.ru писал, что 11 человек были госпитализированы с отравлением после употребления еды из ресторана «Якитория». Всего симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 13 человек.
В настоящий момент заведение не работает. Было заведено административное дело, материалы которого готовятся к передаче в суд.