Кальций и фосфор делают молочное мороженое самым полезным

https://news.ru/storage/news/212203d6de59dac59b523ccf1b1e067f/f87e0e79-ecf5-4058-94d8-d54d5196afa3_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Медики выяснили, что все сорта мороженого уступают молочному в полезности. Всё дело в его низкокалорийности и содержащихся в нём полезных веществах.

По словам диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, в таком мороженом содержаться полезные для организма кальций, фосфор, калий, магний и ряд витаминов группы В. Следует покупать мороженое с минимальным содержанием искусственных добавок.

«Чем меньше список ингредиентов, тем лучше», — заявила она.

Ранее News.ru писал о том, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с производителя мороженого «Альтервест XXI век» в пользу «Союзмультфильма» одного миллиона рублей за незаконное использование персонажей «Простоквашино».