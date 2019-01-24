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Кальций и фосфор делают молочное мороженое самым полезным

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Медики выяснили, что все сорта мороженого уступают молочному в полезности. Всё дело в его низкокалорийности и содержащихся в нём полезных веществах.

По словам диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, в таком мороженом содержаться полезные для организма кальций, фосфор, калий, магний и ряд витаминов группы В. Следует покупать мороженое с минимальным содержанием искусственных добавок.

«Чем меньше список ингредиентов, тем лучше», — заявила она.

Ранее News.ru писал о том, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с производителя мороженого «Альтервест XXI век» в пользу «Союзмультфильма» одного миллиона рублей за незаконное использование персонажей «Простоквашино».


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