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Как тролли и чёрный PR могут обрушить прибыль компании

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Репутация компании зависит от многих факторов, многие из которых исходят извне. Именно поэтому особо важную роль в организации играет PR-отдел, который, в частности, борется с потребительским терроризмом, троллями и негативными новостями.

На прибыль компании влияет то, насколько быстро и эффективно сотрудники PR-отдела отреагируют на любой негатив: будь то слухи уволенного работника, козни конкурента или просто троллинг подростков.

Например, Mercedes Benz понёс убытки после того, как в его официальном аккаунте появилась цитата далай-ламы. Дело в том, что клиенты из Китая сочли высказывание неполиткорректным, пояснила директор по корпоративным связям Danone в регионе Запад Евгения Фалькова. Топ-менеджер отметила, что всю подноготную компании может поднять любая отрицательная новость. Если пресс-служба в этом случае отреагирует слишком поздно или неверно, то организации придётся отвечать «по всем фронтам».

Кризисные ситуации можно предотвратить, в частности, опираясь на опыт коллег. Советами о том, как вести себя в той или иной ситуации, поделятся более сотни профессионалов в сфере связей с общественностью PR+ Forum, который пройдёт в столице 7−8 февраля.


#форум #пиар
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