Как преследование Насти Рыбки преподало другим урок

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Настя Вашукевич

Почему звезду секс-эскорта освободили

Общими усилиями продолжение истории Насти Вашукевич вписали в общенациональную повестку. По части упоминаний в СМИ Рыбка заведомо опередит иные околосветские события, включая и разборку мужа и любовника самой Собчак.

Но, как мы понимаем, дело далеко не только в истории белорусской гетеры в стиле Бальзака или Мопассана, а в обстоятельствах, которые её персональное судебное дело выявило. Или, как любят ныне говорить, подсветило.

Собственно, уже сам факт, что решение суда об её помещении под арест было вновь отсрочено, наводит на традиционную мысль о решении, которое за кулисами события обсуждалось на достаточно высоком уровне. Естественно, вне стен Нагатинского районного суда, где исхода с явным нетерпением ожидали. Но опять что-то не связалось там наверху, как говорил Штирлиц. Да и спешный отъезд Олега Дерипаски вместо Давоса на Байкал, где с ним, видимо, в ближайшее время не будет связи, подтверждает подозрение, что дело оказалось куда тоньше, чем первоначально считалось. А уж объявленный план олигарха заняться на озере рыбной ловлей и вовсе выглядит откровенным издевательством. И просто игрой слов. Евгений Биятов/РИА Новости Олег Дерипаска

А сверхзадача всей запущенной истории явно заключалась в показательной демонстрации коллегам Рыбки, в обществе которых расслабляются сановники и олигархи, что в их случае молчание — золото вдвойне. Анастасия с Лесли этим платиновым правилом откровенно бравировали, что подтверждает и заявление её коллеги Саши Травки (в миру — Анастасии Давыдовой) о том, что её заставляли не просто спать с клиентами, но запоминать и записывать все, о чём они в своем кругу говорили. А это уже шпионаж и сбор компромата.

Так что преследование Рыбки — другим наука. Предметный урок. Не исключено, что её временное задержание все-таки признано достаточным наказанием, а дальнейшее разбирательство, видимо, расценено, как излишнее, ввиду поднятого шума.

Но ситуация неожиданно вскрыла и другие интересные детали нашей большой политической игры, в которой Рыбка просто статистка. В частности. Алексей Навальный вдруг обнародует записи телефонных переговоров неких Татьяны Монагэн, представляющую «Международную торговую палату», Георгия Оганова, одного из топ-менеджеров «Базового элемента» все того же Дерипаски, и некоего «международного юриста» Вильямса. А речь они, дескать, ведут о необходимости запереть Рыбку в таиландской тюрьме.

Стоп! А что у Навального есть средства глобального прослушивания? Значит, запись переговоров ему слили. Что в очередной раз подтверждает непреложный факт: главный борец с коррупцией давно и плотно используется разными заинтересованными влиятельными силами (Кремлевскими башнями?) для сведения счетов друг с другом. Навальный превращён просто в инструмент реализации добытой информации. Nikolay Titov/Global Look Press Алексей Навальный

Поскольку, что у них на уме, то у Навального в Youtube. На этот раз он не стал особо маскировать свои источники, сославшись на послание из Интернета. Нам же остается только гадать и высчитывать, кому конкретно раздувание процесса против девушки с низкой социальной ответственностью может быть на руку.

Есть ещё один аспект нынешнего скандала, который «удачно» вписывается в осложнившийся контекст российско-белорусских отношений. А ведь Анастасия Вышукевич — гражданка Белоруссии и, собственно, направлялась транзитом через Москву на свою Родину, где её к тому же ждет двенадцатилетний сын. И, конечно, посольство и консульство братской страны должны были как-то отреагировать на начинающийся процесс. И реакция эта представляется весьма интересной.

Действительно, изначально не ясно было, подойдут ли дипломаты к факту ареста компатриотки чисто формально. Или же они получат указание из Минска решительно встать на защиту интересов гражданки своей страны, грубо задержанной в транзитной зоне аэропорта. Как говорится, от Лукашенко всегда можно ждать сюрпризов. Особенно на фоне нефтяного спора с Москвой. А тут ещё прозападные активисты в Минске подняли шум и потребовали аж отозвать из Москвы белорусского посла в знак протеста против попрания в России всех международных норм. Словом, нам не хватало ещё и таких осложнений.

Вот уж действительно: «плохим девочкам рады везде».