Как депутаты встретят Новый год

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Народные избранники останутся дома и откажутся от алкоголя

Депутаты Госдумы поделились планами на Новый год. Народные избранники рассказали о том, где и как планируют его встретить. Большинство из них отметили, что откажутся от алкоголя, а некоторые и вовсе собираются заняться спортом 1 января.

Виталий Милонов будет встречать Новый год дома, с семьёй. Спиртное будут пить гости, а сам депутат ограничится киселём и чаем.

«Новый год без алкоголя — это радость, сила, воля», — пояснил он.

Праздничный стол у Милонова будет рыбным, потому что идёт пост.

«1 января выйду на пробежку, буду ходить королём и водить машину, так как похмелье мне не грозит», — рассказал парламентарий.

Депутат Госдумы и заслуженный мастер конькобежного спорта Светлана Журова рассказала, что не любит уходить из дома на Новый год.

«Мне часто приходилось его отмечать на сборах, поэтому всегда не хватало домашнего уюта, переливающейся елки. Мы смотрим старые фильмы, ждем поздравления президента, раздаем детям подарки от Деда Мороза», — поделилась она.

По словам Журовой, праздник она всегда встречает с детьми и мамой, которая по традиции готовит студень.

«Его едят даже те, кто в принципе студень не любит. Мама готовит его много, начинаем есть 31 декабря, а последнюю порцию гости доедают числа второго января», — рассказала народная избранница.

Что касается алкоголя, депутат предпочитает розовое шампанское. Этот алкогольный напиток она пьёт на Новый год уже в течение 10 лет.

Наталья Поклонская тоже планирует встретить праздник дома, в кругу родных и близких. В меню будут фрукты, салаты и десерты. В преддверии Нового года народная избранница дала совет россиянам.

«Совет как прийти в себя после новогодней ночи — не выходить из себя в новогоднюю», — цитирует её сайт телеканала «360».

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что в уходящем году он будет работать до последнего.

«Мы будем работать до 31 декабря, я уже дал такую команду. Я до 18:00 буду в Госдуме, а потом пойду погулять на Тверскую улицу. Мне нравятся эти последние часы перед новым годом: люди спешат домой, последние покупки делают», — рассказал политик.

Народный избранник планирует собрать друзей, а на стол подавать только лёгкие блюда.

«Может быть, немного морепродуктов и, например, отварные пельмени. Это простая, но такая вкусная, многими любимая еда», — рассказал он.

От алкоголя в новогоднюю ночь Жириновский решил отказаться. Праздновать допоздна он также не собирается. Максимум до двух-трех часов ночи, так как уже пригласил руководство партии на рабочий завтрак в центре Москвы, который начнется в семь утра 1 января. Депутат выразил уверенность в том, что посетит его только несколько человек, потому что праздник у большинства затянется до пяти утра. В первый день 2019 года лидер ЛДПР планирует поиграть в футбол в крытом зале, который находится рядом с его домом, а также поплавать в бассейне.