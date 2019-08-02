Заслуженный артист России Михаил Ефремов решил вступиться за коллегу по цеху — актёра Московского театра «Современник» Дмитрия Смолева. Последний был задержан полицией после того, как снялся в ролике в форме сотрудника ГИБДД, изображая «пьяного» представителя органов правопорядка. News.ru выяснял, почему Ефремов, известный публике как любитель приложиться к бутылке, не смог отличить искусство от троллинга и оправдывал нарушившего КоАП РФ человека.

В отношении Смолева были возбуждены дела об административных правонарушениях — «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Решением суда ему было назначено 8 суток административного ареста. Эксперты склонны считать, что наказание для актёра театра было чересчур мягким, а сам его поступок возмутил общественность. Своим роликом Смолев поглумился и попытался опозорить российскую полицию, уверены опрошенные порталом специалисты.

Однако Ефремов, пожалуй, единственный, кто решил занять обратную позицию и поддержать коллегу, направив открытое письмо к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Не судите артистов и клоунов, и стрелять в пианистов — нельзя!, — так звучит кусок зачитанного актёром стихотворения.

Важно, что в обращении Ефремова, по мнению экспертов, исходит неверный посыл, так как складывается впечатление, что полицейские специально гонялись за актёром, желая его наказать.

В беседе с News.ru адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена признался, что к Ефремову как к артисту и его творчеству относится хорошо, но когда мы говорим о соблюдении закона, то не имеет значения, кто это — актёр, юрист или чиновник, так как перед законом все равны.

Актёр решил покуражиться. Конечно, артист есть артист, но в данном случае нельзя было воплощаться в такую роль. Потому что то, что мы видим на картинке, это дискредитация сотрудника полиции. Я понимаю, если бы было сказано, что это постановка, что снимается какой-либо ролик, то вопросов бы, наверное, не возникло. Но и то не в такой форме, как мы видим из самого видеосюжета. Поэтому здесь, прежде чем что-либо демонстрировать, надо думать. Могу сказать, что по тем сообщениям, которые существуют в Сети, люди возмущаются, они ругают как раз сотрудников полиции за такое непристойное поведение полицейского, которого спародировал актёр. Анатолий Кучерена председатель Общественного совета при МВД РФ

Для того, чтобы подобное не повторялось в России, надо проанализировать законодательства других стран. Так, в США и некоторых европейских государствах за использование самой полицейской формы гражданским лицом грозит уголовная ответственность.

Нужен порядок, чтобы граждане понимали, что на это необходимы разрешения, после которых — пожалуйста, используйте форму в фильмах и спектаклях. Но это не должно быть направлено на оскорбление чувств сотрудников полиции, — отметил Кучерена.

По его словам, подобная человеческая беспечность и безнаказанность будут обсуждаться в рамках Общественного совета при МВД РФ. И, прежде всего, необходимо обратить внимание граждан, что есть всё-таки ценности, которые не стоит нарушать. Кучерена подчеркнул, что это в первую очередь касается тех, «кто хочет быть скоморохами и юродивыми».

А к тем людям, которые честно и добросовестно работают в органах внутренних дел, надо относиться с уважением. То, что кто-то демонстрирует свои «упражнения в артистической деятельности», это не означает, что подобное допустимо, — подытожил собеседник портала.

Его коллега, член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин сообщил News.ru, что содеянное Смолевым — не сценка ради смеха. Не исключено, что актёру заплатили за подобный неуместный «юмор».

Что касается позиции Ефремова, то, исходя из неё, уместно было бы разыграть сценку с самим Ефремовым. Например, два человека в форме британских копов подходят к Михаилу Олеговичу, берут его под руки и ведут в вытрезвитель. А когда он начинает возмущаться через несколько часов, то выясняется, что это шутка. Вадим Горшенин член Общественного совета при ГУ МВД по Москве

Он пояснил, что вопрос заключается в том, что у инспекторов ГИБДД есть дети, которые пользуются Интернетом, заходят на YouTube, и у них возникают вопросы — в каком месте служат их отцы?

Полиция, возбудив дело по КоАП, повела себя недостаточно жёстко. Имело смысл завести дело УК РФ по вопросу оскорбления представителей власти. Оскорбили не конкретного человека, а целое подразделение, использовав форменную одежду, — уверен Горшенин.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что Ефремов по вполне понятным причинам защищает Смолева, так как речь идёт о пьяном персонаже.

Стихотворную реплику Ефремова я послушал. Фишка в том, что никто не привлекал Ефремова за то, что тот снимается в форме. Это актёрская игра. В случае Смолева не было актёрской игры — человек на улице изображал пьяного полицейского. Никто из окружающих не подозревал, что это актёр. Когда речь идёт о спектакле или фильме, то там всё понятно, и актёры могут изображать кого угодно, хоть президента. А вот если мы с вами переоденемся в полицейскую форму и начнём грабить и насиловать людей, то это не позволят делать. Виталий Милонов депутат Госдумы

По оценке депутата, явно имеет место быть провокация, так как Смолев пытался изобразить сотрудника ГИБДД в нетрезвом состоянии, который пристаёт к гражданам.

Ефремов просто не понял происходящего. Ему текст дали — он его и прочитал. Бред, к сериалу «Менты» никто не предъявляет претензий, — возмутился Милонов.

Парламентарий добавил, что когда Ефремов играет подвыпивших граждан, то ему никто ни слова не говорит, а наоборот, могут даже премировать. Но если он в пьяном виде будет приставать к людям на улице, то никто ему за это премию не даст, а скажут: «Опять нажрался! Что ж ты делаешь-то?». Вот в этом как раз и заключается разница, уверен Милонов.

Член Общественной палаты РФ, председатель правления Межрегионального независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис предполагает, что проблема очернения образа полицейского в стране намного шире, так как широкой публике показываются сериалы, где силовики предстают не в лучшем свете.

У нас далеко не идеализирован образ полицейского. Формируется образ, что ни полицейский, то какой-то порок у него. Это, в свою очередь, формирует отношение общества к представителям власти. Денис Кирис член Общественной палаты РФ

Вина Смолева и тех, кто снимал подобное, на его взгляд, состоит в том, что данный ролик выложили в Интернет, а делать это было нельзя.

Поясняя с юридической точки зрения порталу произошедшее с роликом, адвокат Михаил Грачёв сказал, что тот, во-первых, надевал форму, появлялся в общественном месте в пьяном виде, останавливал автомобили, действовал по дружеской просьбе, не задаваясь вопросами, для чего это надо, с какой целью будет использовано его изображение в «творческом образе».

Со слов представителя пресс-службы ГУВД, Смолев использовал форму установленного образца, то есть самую что ни на есть настоящую, поэтому состав статьи 17.12 КоАП («Незаконное использование формы») доказан. Состав же статьи 20.1 относится к одним из наиболее неоднозначных с точки зрения доказываемости в теории. Мелкое хулиганство многогранно — это и нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, равно как и уничтожение или повреждение чужого имущества.

Как представляется, в данной ситуации правоохранительные органы получили все необходимые доказательства. Кроме того, если ролик был опубликован в Сети, то это должно вызвать интерес с точки зрения состава части 3 ст. 20.1 КоАП — распространение в Интернете информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу или органам, осуществляющим государственную власть. Михаил Грачёв адвокат

А Ефремов же, подчёркивает юрист, в своей защитительной речи апеллирует к свободе творчества. Но его аргументы относятся к ситуациям, когда у зрителя не вызывает сомнения, что перед ним разыгрывается спектакль. Но что допустимо на сцене, за рампой видится иначе. Он напомнил, что в разгар фобии птичьего гриппа актёр Саша-Бэрон Коэн выпустил в метро курицу из чемодана только затем, чтобы запечатлеть «неподдельную» реакцию пассажиров. И такие ситуации иллюстрируют, как ответственность автора за произведение заиграла тонами административной ответственности, поэтому чистое искусство тут ни при чём.

Видео с актёром театра «Современник стало вирусным, разлетевшись по Сети с негативными комментариями пользователей. Сам Смолев выразил искреннее недоумение в связи с действиями полиции, а свою «роль» в видео назвал шуточной.

В самом театре довольно спокойно отнеслись к аресту актёра. Представитель администрации «Современника» заявил News.ru, что репертуар от этого не пострадает.

Характерна и реакция в соцсетях. В частности, в большинстве случаев сначала было выражено негодование по поводу поведения «полицейского», а потом, когда выяснилось, что это фейк, то пользователи стали возмущаться несерьёзным наказанием актёра.

По клипу я останавливал машину и проверял права. Всё. А пока делали свет, переставляли, ну вот дурачились, снимали эту историю. Никаких умыслов по поводу оскорбить. Я вам сейчас также могу сыграть — это же просто роль, — оправдался Дмитрий Смолев.

Ранее News.ru писал, что общественность возмутили школьники 11-го класса, которые устроили вечеринку в БДСМ-костюмах.

Кадры с вечеринки просочились в Сеть. На них было видно, как ребята нарядившись в неподобающие костюмы танцевали на крыльце школы и зажигали дымовые шашки. Среди нарядов можно было увидеть пару юношей в масках зайчиков, в коротких шортах и подтяжках, а также девушку в форме полицейского.

После этого инцидента директор школы написал заявление по собственному желанию, а выпускницу 11 класса оштрафовали. Сумма штрафа не уточняется, однако, согласно статье, она составляет от одной до 1,5 тысячи рублей.