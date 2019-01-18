Кадыров заставил чиновников общаться с людьми

https://news.ru/storage/news/32e909e9bae3fcb87679930e219e631b/a657f350-5090-49d2-84b1-e3fab3196431_850.jpg Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров обязал министров и глав местных администраций еженедельно отчитываться перед населением. Чиновники должны будут отвечать на актуальные вопросы людей в прямом телевизионном эфире.

Предполагается, что эфир будет предоставлять гостелерадиокомпания «Грозный».

Кадыров потребовал «вести прямой диалог» с жителями, а также «разъяснять, какие проблемы решаются, как обстоят дела в той или иной отрасли или районе». Он отметил, что любой чиновник должен полностью владеть информацией о положении дел в своем ведомстве и направлении, которое он курирует, и корректировать работу так, чтобы повысить эффективность власти.

«Тем, кто не имеет об этом никакого представления, придётся освободить места. Это касается глав городов и районов, которые показали самые низкие результаты за прошлый год, но не смогут исправить ситуацию в первом квартале», — цитирует Кадырова его пресс-служба.

Глава республики также потребовал держать на строгом контроле ход исполнения своих поручений членами правительства.

Ранее, как сообщал News.ru, суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, который накопился у жителей Чечни. В республиканской прокуратуре сочли, что задолженность является «безнадёжной к взысканию», а попытки требовать её оплаты «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения».