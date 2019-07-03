https://static.news.ru/photo/bc07898e-9d6e-11e9-ab0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров откликнулся на трагедию в Баренцевом море и выразил соболезнования семьям погибших моряков.

Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память! — написал он в Twitter.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 3 июля 2019 г.

В результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-12 «Лошарик» 1 июля погибли 14 подводников, в числе которых были два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Как писал News.ru, пожар на судне начался во время работ по измерению рельефа дна. Моряки успели его ликвидировать, но отравились продуктами горения.