Глава Чечни Рамзан Кадыров откликнулся на трагедию в Баренцевом море и выразил соболезнования семьям погибших моряков.
Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память! — написал он в Twitter.
Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov)
3 июля 2019 г.
В результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-12 «Лошарик» 1 июля погибли 14 подводников, в числе которых были два Героя России и семь капитанов первого ранга.
Как писал News.ru, пожар на судне начался во время работ по измерению рельефа дна. Моряки успели его ликвидировать, но отравились продуктами горения.