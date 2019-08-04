Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил свою маму Аймани Несиевну с днём рождения и отметил, что она всю жизнь помогала слабым, больным и нуждающимся.
На многие годы взвалила на свои плечи всю заботу о нас с дорогим старшим братом Зелимханом и сёстрами — Зарган и Зулай, когда наш дорогой отец, первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров учился в медресе, а затем и в исламском институте. А со дня его ухода в Праведный Мир посвятила жизнь поддержке слабых, больных и нуждающихся в десятках стран мира, — написал во «ВКонтакте» руководитель региона.
Как ранее писал News.ru, что глава Чечни опубликовал в социальной сети видеозапись со своим двухмесячным внучатым племянником. Он держит младенца на руках. В тексте, приложенном к видео, Кадыров обращается к наследнику, говоря о возложенной на него ответственности. Он также отметил, что представители рода Кадыровых всегда ставили своей целью служение Всевышнему и чеченскому народу.