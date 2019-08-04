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Призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов — это дико, аморально и не вяжется с имиджем защитников свободы слова и прав человека. Такое мнение высказала представитель Общественной палаты Елена Сутормина.

Такие заявления, отметила она, крайне опасны и попадают под понятие «экстремизм». В правовом государстве, коим является Россия, все вопросы нужно решать в законном русле, отметила общественница. Правоохранительные органы выполняли свои...