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Кадыров принял делегацию Эр-Рияда

vk.com/ramzan

общество [ версия для печати ]

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял в Грозном делегацию правительства Саудовской Аравии во главе с советником королевского двора, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом. Поездка совершается по поручению аравийского принца Мухаммеда бин Салмана Аль-Сауда.

«Гости намерены ознакомиться с инвестиционным потенциалом Чеченской Республики и обсудить планы совместной работы по ряду проектов. Делегация посетила Российский университет спецназа», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

В ходе последующей встречи с принцем глава Чечни «в очередной раз убедился в том, что наследный принц Мухаммед бин Салман Аль-Сауд является хозяином своего слова».

«Визит делегации в Чеченскую Республику стал итогом наших с ним договорённостей во время моего пребывания в Саудовской Аравии. Я выразил уверенность, что взаимоотношения России и Саудовской Аравии будут всесторонне развиваться», — отметил Кадыров.

По его словам, участники делегации отметили заинтересованность Эр-Рияда в развитии дружеских отношений со странами, где проживают мусульмане.

«Принц Турки бин Абдулазиз Аль-Сауд также отметил, что руководство Саудовской Аравии намерено улучшать условия для паломников и оказывать помощь в совершении хаджа мусульманам всего мира. Гость подчеркнул, что отношения Саудовской Аравии и Чеченской Республики носят особый братский характер», — заявил Рамзан Кадыров.

В рамках визита в Чечне также прошли переговоры во главе с председателем правительства республики Муслимом Хучиевым, на которых обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта, туризма, промышленности, стройматериалов, сельского хозяйства и здравоохранения. Стороны подчеркнули заинтересованность в открытии авиарейса между Грозным и Джиддой.

Как писал ранее News.ru, в августе глава Чечни Рамзан Кадыров передал властям Саудовской Аравии письменное поздравление от Владимира Путина с исламским праздником Курбан-байрамом. С членом монаршей семьи Кадыров встретился в окрестностях Мекки.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #чечня #кадыров
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