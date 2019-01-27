Кадыров отметил вклад Чечни в снятие блокады Ленинграда

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил вклад жителей республики в снятие блокады Ленинграда.
«Ценой огромных жертв враг был побеждён. Вся страна, люди разных национальностей приняли участие в защите города на Неве, а затем и в его освобождении от оккупантов», — написал он в своём telegram-канале.
Кадыров также отметил, что подвиг ленинградцев является примером «беззаветной любви к Родине».
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда — священный долг нынешнего поколения.