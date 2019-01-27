USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C17:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кадыров отметил вклад Чечни в снятие блокады Ленинграда

Глава Чечни Рамзан Кадыров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров

общество [ версия для печати ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил вклад жителей республики в снятие блокады Ленинграда.

«Ценой огромных жертв враг был побеждён. Вся страна, люди разных национальностей приняли участие в защите города на Неве, а затем и в его освобождении от оккупантов», — написал он в своём telegram-канале.

Кадыров также отметил, что подвиг ленинградцев является примером «беззаветной любви к Родине».

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда — священный долг нынешнего поколения.


самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
общество 15:44, 27 января 2019
Путин призвал молодежь не забывать о блокаде Ленинграда
общество 12:38, 27 января 2019
Володин призвал сохранить память о блокаде Ленинграда
политика 06:39, 27 января 2019
Германия выделила блокадникам Ленинграда 12 млн евро
Лента новостей
общество 17:26
Мэрия Саратова объяснила уборку снега учителями в мороз
происшествия 17:24
Ребёнок погиб под колёсами квадроцикла в Домодедове
происшествия 17:22
Неизвестные ворвались в посольство Камеруна в Берлине
спорт 17:17
Бывший вратарь сборной РФ станет игроком чемпионата Греции
происшествия 16:51
Эвакуированным пермякам разрешили забрать вещи
Другие новости
общество 17:26
Мэрия Саратова объяснила уборку снега учителями в мороз
общество 17:20
Они сражались за будущее: в РФ отмечают годовщину снятия блокады
Основные торжества проходят в Северной столице
общество 16:50
Посол РФ в Польше: память об Освенциме необходима
общество 16:16
«Победа» прекращает летать из Москвы в Хельсинки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top