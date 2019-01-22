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Кадыров назвал число уничтоженных в Чечне боевиков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

общество [ версия для печати ]

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований (НВФ).

«В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооружённого сопротивления уничтожен 21 член НВФ», — сказал Кадыров в ходе коллегии республиканского МВД.

Кадыров также подчеркнул, что главная задача сотрудников правоохранительных органов — пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма. Кроме того, глава республики отметил снижение количества фактов особо тяжких преступлений.

Руководитель республиканского МВД Руслан Алханов добавил, что за 2018 год на территории региона было задержано 56 человек за совершение преступлений террористического характера.

«В результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий было обнаружено и ликвидировано 17 тайников с оружием и боеприпасами», — сказал Алханов.

Как ранее писал News.ru, Рамзан Кадыров обязал министров и глав местных администраций еженедельно отчитываться перед населением. Чиновники должны будут отвечать на актуальные вопросы людей в прямом телевизионном эфире. Глава Чечни потребовал «вести прямой диалог» с жителями, а также «разъяснять, какие проблемы решаются, как обстоят дела в той или иной отрасли или районе». Он также потребовал держать на строгом контроле ход исполнения своих поручений членами правительства.


#боевики #чечня #РамзанКадыров
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