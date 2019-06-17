Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к правительству страны с призывом разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.
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Также СПЧ призвал кабмин определить сроки введения ограничений на производство и продажу отдельных видов одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковок немедицинского назначения.
Как писал News.ru, ранее Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне установить порядок использования пищевых отходов и невостребованных товаров этого класса как источников биоэнергетики. Кроме того, ведомство выступает за запрет уничтожения пригодных для употребления продуктов.