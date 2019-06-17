https://static.news.ru/photo/582add16-9103-11e9-92bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к правительству страны с призывом разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.

Согласно рекомендациями , опубликованным на сайте СПЧ по итогам мартовского заседания по предотвращению образования отходов, новый документ должен включать в себя все необходимые меры для реализации данной идеи вплоть до полного запрета использования пакетов из пластика.

Также СПЧ призвал кабмин определить сроки введения ограничений на производство и продажу отдельных видов одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковок немедицинского назначения.

Как писал News.ru, ранее Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне установить порядок использования пищевых отходов и невостребованных товаров этого класса как источников биоэнергетики. Кроме того, ведомство выступает за запрет уничтожения пригодных для употребления продуктов.