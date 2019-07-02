https://static.news.ru/photo/a2d446ca-9cea-11e9-8256-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который улучшает работу информационных систем доступности дошкольного образования и, например, позволяет родителям оперативно узнать решение о принятии ребёнка в детский сад.

Если документ, опубликованный на сайте правительства страны, будет принят, кабмин сможет устанавливать правила ведения информационных систем доступности дошкольного образования. Они будут касаться в том числе предоставления родителям сведений о детях, а в случае нарушения требований по обработке персональных данных – установления персональной ответственности.

После принятия закона родители смогут узнать, принят ли ребенок в детский сад и в какое именно дошкольное учреждение. Предлагается также унифицировать механизмы учёта данных о детях, нуждающихся в получении места в школах.

Авторы утверждают, что цель законопроекта – создать единый организационный и технический подход к ведению информационных систем доступности дошкольного образования.

Ранее News.ru сообщил, что Минпросвещения России разработало адаптивную программу дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. Воспитание по нормам документа должно помочь детям с аутизмом стать более самостоятельными.