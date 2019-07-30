https://static.news.ru/photo/1529c73c-b2d9-11e9-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уплату штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта только собственниками этих машин. Документ предлагает внести изменения в КоАП.

В пояснительной записке на сайте нижней палаты отмечается, что законопроект «устраняет дифференциацию штрафов и устраняет разницу в штрафах, начисленных водителю и юридическому лицу».

«Более того, предлагаемый размер административного штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юридических лиц», — поясняют авторы инициативы.

Законопроект предлагает внести поправки в шесть пунктов статьи КоАП, в которой речь идёт о сверхнормативном превышении габаритов либо нагрузке на ось грузовых автомобилей.

Авторы документа хотят установить, что движение грузовика с превышением габаритов не более чем на 10 см либо с превышением допустимой массы не более чем 10% без разрешения повлечёт для собственника штраф в 100 тысяч рублей.

Максимальная сумма штрафной санкции в 400 тысяч рублей полагается за превышение габаритов на величину более 50 см без разрешения, а также допустимой массы на величину более 50%.

По действующим нормам КоАП ответственность за нарушение норм перевозки грузов может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за перевозку граждан, юрлиц, а также на собственника транспортного средства.

Как писал News.ru, 27 июля кабмин одобрил законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами.

До этого Совфед отклонил закон о порядке взвешивания большегрузного транспорта с последующим созданием согласительной комиссии. Причиной стало отсутствие согласований с Минтрансом по некоторым пунктам.