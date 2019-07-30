Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уплату штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта только собственниками этих машин. Документ предлагает внести изменения в КоАП.
В пояснительной записке на
«Более того, предлагаемый размер административного штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юридических лиц», — поясняют авторы инициативы.
Законопроект предлагает внести поправки в шесть пунктов статьи КоАП, в которой речь идёт о сверхнормативном превышении габаритов либо нагрузке на ось грузовых автомобилей.
Авторы документа хотят установить, что движение грузовика с превышением габаритов не более чем на 10 см либо с превышением допустимой массы не более чем 10% без разрешения повлечёт для собственника штраф в 100 тысяч рублей.
Максимальная сумма штрафной санкции в 400 тысяч рублей полагается за превышение габаритов на величину более 50 см без разрешения, а также допустимой массы на величину более 50%.
По действующим нормам КоАП ответственность за нарушение норм перевозки грузов может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за перевозку граждан, юрлиц, а также на собственника транспортного средства.
Как писал News.ru, 27 июля кабмин одобрил законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами.
До этого Совфед отклонил закон о порядке взвешивания большегрузного транспорта с последующим созданием согласительной комиссии. Причиной стало отсутствие согласований с Минтрансом по некоторым пунктам.