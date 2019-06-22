https://static.news.ru/photo/24f61fe0-94bf-11e9-ad03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Российское правительство одобрило проект закона, который подразумевает изменение порядка формирования территориального фонда обязательного медстрахования (ФОМС) для жителей города Байконур и сотрудников космодрома.

Согласно решению , опубликованному на сайте кабмина, документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

Как писал News.ru, ранее первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко сообщил, что жители России оплачивают 40% от суммы на лечение заболеваний из собственного кармана. Остальные расходы осуществляются из фонда ОМС. Для сравнения: в Европе пациенты доплачивают только за 20% услуг. Оставшиеся траты берут на себя страховые компании.