https://static.news.ru/photo/a9028f84-ac9e-11e9-ab40-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство России одобрило законопроект о распространении положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В настоящее время научные данные не позволяют говорить о том, что они могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. [Они] втягивают в никотиновую зависимость новых людей. ЭДСН, кроме никотина, содержат и ряд других продуктов, которые тоже являются опасными для здоровья, — приводит «Интерфакс» комментарий Минздрава.

Предполагается, что использование электронных сигарет и кальянов будет запрещено на отдельных территориях, в случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 500–1500 рублей, на детских площадках — до 3000 рублей.

Ранее News.ru писал, что курение электронных сигарет и кальянов может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, в числе которых туберкулёз и неизлечимая «попкорновая болезнь лёгких» (облитерирующий бронхиолит). Российские специалисты отмечают, что одной из причин заражения может стать отсутствие профилактической дезинфекции, а также необходимой санитарной обработки нагревательных табачных приборов.