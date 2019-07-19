https://static.news.ru/photo/f393d290-aaca-11e9-93ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство одобрило законопроект о создании единого сетевого портала, содержащего информацию о населении РФ. Формирование и обслуживание ресурса предложили закрепить за Федеральной налоговой службой страны.

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Проект разработал Минфин РФ, сведения будут основываться на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти.

Ранее News.ru сообщал, что банки смогут собирать биометрические данные россиян при открытии счетов и вкладов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.